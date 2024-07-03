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На Украине квартиры в многоэтажках могут остаться без отопления

На Украине квартиры выше 9-го этажа могут остаться без отопления этой зимой

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Shutterstock/Mehaniq

Энергосистема Украины этой зимой вряд ли справится с обеспечением теплом квартир выше девятого этажа. Об этом заявил глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев в эфире телеканала «Киев-24».

«Отопление будут подавать. Но вопрос: откуда оно будет генерироваться. Это во-первых. А второй вопрос: как поднимать на многоэтажную застройку это отопление, — сказал Игнатьев, отметив, что давление для подъема тепла на 9-й этаж может выдать , например, Киевская ТЭЦ-5.

По словам главы совета, с наступлением холодов стоит ждать спроса на дизель-генераторы и горючее для них, что может привести к панике на рынке.

Согласно прогнозу главы украинской энергетической компании Yasno Сергея Коваленко, зимой 2024-2025 годов подача электричества для жителей Украины будет ограничена 12 часами в сутки. По его словам, к зиме дефицит электроэнергии в стране составит 30-35%.

До этого аналитик предположил, что Украина не успеет восстановить уничтоженные российскими ударами энергомощности, так как грядущая зима станет для страны самой сложной с начала конфликта.

Ранее в «Укрэнерго» пообещали сохранить электроснабжение прифронтовых районов.

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