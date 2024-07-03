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Подростки затащили продуктовую тележку на крышу поезда и сбросили ее вниз на ходу

В Ленобласти подростки сбросили продуктовую тележку с поезда на ходу

В Ленобласти подростки затащили продуктовую тележку на крышу поезда и сбросили ее вниз на ходу. Об этом сообщает Telegram-канал «Подслушано электрички Москвы».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на Витебском направлении Октябрьской железной дороги. Компания несовершеннолетних затащила продуктовую тележку на крышу электрички, а затем сбросила ее на рельсы, когда поезд находился в движении.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту произошедшего. Детали и обстоятельства инцидента на данный момент устанавливаются. Ведомство также даст оценку работе сотрудников железной дороги и транспортной полиции. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

До этого в Забайкальском крае 17-летнего юношу ударило током на железной дороге, когда он пытался перелезть через поезд. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Самарской области школьница попала под поезд и выжила.

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