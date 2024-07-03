Кота с пулей в носу спасли ветеринары из Подмосковья

Специалисты Госветслужбы Подмосковья спасли кота с пневматической пулей в носовых пазухах. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Московской области.

Кота принесли в ветуправление №5 по городским округам Ступино и Чехов. У животного шла кровь из носовых ходов и пасти.

Рентген показал, что в пазухе носа застряла металлическая пуля от пневматического оружия. Также у кота были сломаны нижняя челюсть и твердое небо.

«Было принято решение незамедлительно проводить хирургическое вмешательство с последующим извлечением инородного тела и восстановлением целостности костей», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Операция прошла успешно, сейчас кот полностью восстановился и чувствует себя хорошо.

Ранее в Китае жители возмутились автоматами по продаже живых кошек и собак.