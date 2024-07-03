Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Калуге проверяют завод после незаконного увольнения участника СВО

В Калуге избили и незаконно уволили с завода участника СВО перед пенсией

close
100%
Кирилл Брага/РИА Новости

В Калуге следователи проверяют информацию о незаконном увольнении участника спецоперации, сообщили в СУ СКР по области.

По предварительным данным, вернувшийся с фронта мужчина устроился на завод. Тем не менее руководство предприятия уволило работника, который уже достиг предпенсионного возраста, нарушив тем самым 144 статью УК РФ.

Сейчас сотрудники СК проводят доследственную проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение, отметили в пресс-службе ведомства.

Мужчина также обратился к руководителю фонда «Защитники Отечества» Дмитрию Афанасьеву и рассказал, что его не только уволили, но и избили. Работавший на заводе калужанин, со слов Афанасьева, напомнил ответственному за безопасность о необходимости соблюдения правил безопасности на производстве, но получил в ответ телесные повреждения, после чего лишился работы.

«С СВО мужчина вернулся с обостренным чувством товарищества и справедливости. За что и пострадал на гражданке. Сам, как ветеран боевых действий, не оставлю инцидент без внимания. На сегодня правоохранительные органы начали проверку по данному факту. Вместе со специалистами обязательно разберемся в ситуации», — пообещал руководитель фонда.

Ранее в Орске вдова участника СВО заявила о невыплате компенсации после затопления.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами