В Калуге проверяют завод после незаконного увольнения участника СВО

В Калуге следователи проверяют информацию о незаконном увольнении участника спецоперации, сообщили в СУ СКР по области.

По предварительным данным, вернувшийся с фронта мужчина устроился на завод. Тем не менее руководство предприятия уволило работника, который уже достиг предпенсионного возраста, нарушив тем самым 144 статью УК РФ.

Сейчас сотрудники СК проводят доследственную проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение, отметили в пресс-службе ведомства.

Мужчина также обратился к руководителю фонда «Защитники Отечества» Дмитрию Афанасьеву и рассказал, что его не только уволили, но и избили. Работавший на заводе калужанин, со слов Афанасьева, напомнил ответственному за безопасность о необходимости соблюдения правил безопасности на производстве, но получил в ответ телесные повреждения, после чего лишился работы.

«С СВО мужчина вернулся с обостренным чувством товарищества и справедливости. За что и пострадал на гражданке. Сам, как ветеран боевых действий, не оставлю инцидент без внимания. На сегодня правоохранительные органы начали проверку по данному факту. Вместе со специалистами обязательно разберемся в ситуации», — пообещал руководитель фонда.

Ранее в Орске вдова участника СВО заявила о невыплате компенсации после затопления.