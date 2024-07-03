МЧС призвало россиян не смешивать алкоголь и отдых на пляже, при этом пользуясь только оборудованными пляжами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«МЧС России призывает: купайтесь только на оборудованных пляжах, не употребляйте алкоголь при отдыхе у воды, находясь в лодке, обязательно одевайте спасательный жилет и ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра», — заявили в МЧС.

В экстренных службах уточнили, что только во вторник, 2 июля на водоемах страны произошло 38 происшествий. В результате инцидентов утонули 26 человек, в том числе два ребенка.

До этого стилист, старший редактор моды Lamoda Юлия Манукова рассказала «Газете.Ru», что летом 2024 года следует сделать ставку всего на пять видов купальников.

Она также рекомендовала присмотреться к моделям с вырезами, уточнив, что еще один значимый тренд лета — купальники с рюшами.

Ранее в ОСИГ позитивно оценили темпы развития туризма в России.