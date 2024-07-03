Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МЧС призвало россиян не смешивать алкоголь и отдых на пляже

МЧС призвало россиян купаться только на оборудованных пляжах и не пить

close
100%
Freepik.com

МЧС призвало россиян не смешивать алкоголь и отдых на пляже, при этом пользуясь только оборудованными пляжами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«МЧС России призывает: купайтесь только на оборудованных пляжах, не употребляйте алкоголь при отдыхе у воды, находясь в лодке, обязательно одевайте спасательный жилет и ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра», — заявили в МЧС.

В экстренных службах уточнили, что только во вторник, 2 июля на водоемах страны произошло 38 происшествий. В результате инцидентов утонули 26 человек, в том числе два ребенка.

До этого стилист, старший редактор моды Lamoda Юлия Манукова рассказала «Газете.Ru», что летом 2024 года следует сделать ставку всего на пять видов купальников.

Она также рекомендовала присмотреться к моделям с вырезами, уточнив, что еще один значимый тренд лета — купальники с рюшами.

Ранее в ОСИГ позитивно оценили темпы развития туризма в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами