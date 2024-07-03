У уволенного заместителя генпрокурора Украины нашли более $711 тысяч

Сотрудники правоохранительных органов Украины нашли у отправленного в отставку заместителя генерального прокурора страны незаконное имущество, стоимость которого составляет почти 29 млн гривен (более $711 тыс.). Об этом сообщается в Telegram-канале Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины.

По информации следственных органов, бывший чиновник поручил своим знакомым приобрести несколько люксовых автомобилей и дорогостоящих домов. Также часть средств была потрачена на квартиры и земельные участки на территории Украины и Турции.

«Кроме того, не установлены законные источники происхождения наличных средств служащего на сумму более двух млн гривен (около $49 тыс. — «Газета.Ru»), а также криптовалюты», — говорится в заявлении.

При этом представители НАПК не стали уточнять, о ком именно идет речь.

Тем не менее 21 июня стало известно об отстранении заместителя генерального прокурора Украины Дмитрия Вербицкого от занимаемой должности в связи с коррупционным скандалом. «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной) сообщило, что НАПК возбудил в отношении чиновника уголовное дело из-за информации о наличии у него незаконного имущества.

1 июля государственный служащий ушел в отставку по собственному желанию.

Ранее на Украине рассказали об участии офиса президента в коррупционной схеме при закупках оборудования для армии.