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Мужчина угнал машину с ребенком внутри и выбросил его на дорогу

Fox News: в США мужчина угнал машину с ребенком и бросил его на дороге

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Broward County Sheriff's Office/TMX

В штате Флорида полиция задержала мужчину, который угнал машину с ребенком внутри, и в ходе погони выбросил девочку на оживленной дороге. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел в Окленд-парке, автомобилистка попала в мелкое ДТП и вышла из машины, чтобы осмотреть повреждения. В этот момент в ее авто запрыгнул неизвестный мужчина и скрылся с места аварии.

Женщина схватилась за ручку двери, угонщик протащил ее несколько метров, в автомобиле осталась ее трехлетняя дочь, которая сидела в детском кресле. Американка обратилась в полицию, угонщик проехал несколько сотен метров и выбросил девочку на дороге.

Подозреваемого удалось задержать, им оказался 35-летний местный житель, ему предъявлены обвинения в похищении и угоне. Американец находится под арестом.

До этого сообщалось, что в британском городе Рочдейл банда малолетних хулиганов оставила полицейского без служебного автомобиля. Сотрудник полиции припарковал служебный автомобиль, он не обратил внимания, в какой момент в патрульный автомобиль пробралась банда подростков. Школьники завели полицейское авто, но не справились с управлением и врезались в столб. Хулиганам удалось покинуть место происшествия.

Ранее в США женщина обнаружила в своей машине беглого преступника вместо котов.

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