В Москве мужчина открыл огонь по людям

На Тихорецком бульваре в столичном районе Люблино мужчина открыл огонь по людям. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, есть раненые. Отмечается, что инцидент произошел во время драки мигрантов, в которой принимали участие около 20 человек. После стрельбы все разбежались.

3 июля сообщалось, что жителя Приангарья подозревают в вооруженном нападении на мастеров по ремонту машин.

Днем ранее жители Тюмени сообщили о стрельбе возле гипермаркета «Окей», который расположен на Широтной улице в южной части города. Правительство Тюменской области сообщило, что инцидент произошел на бытовой почве.

До этого мужчина получил ранения в живот и ногу после стрельбы из-за парковки в Воронеже.

Ранее в Кемеровской области проводы в армию закончились стрельбой, есть раненые.