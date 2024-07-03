Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве мужчина открыл огонь по людям

Mash: в московском районе Люблино мужчина открыл огонь во время драки мигрантов

close
100%
Depositphotos

На Тихорецком бульваре в столичном районе Люблино мужчина открыл огонь по людям. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, есть раненые. Отмечается, что инцидент произошел во время драки мигрантов, в которой принимали участие около 20 человек. После стрельбы все разбежались.

3 июля сообщалось, что жителя Приангарья подозревают в вооруженном нападении на мастеров по ремонту машин.

Днем ранее жители Тюмени сообщили о стрельбе возле гипермаркета «Окей», который расположен на Широтной улице в южной части города. Правительство Тюменской области сообщило, что инцидент произошел на бытовой почве.

До этого мужчина получил ранения в живот и ногу после стрельбы из-за парковки в Воронеже.

Ранее в Кемеровской области проводы в армию закончились стрельбой, есть раненые.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами