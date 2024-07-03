В Татарстане подросток спас пенсионерку из горящего дома

В селе Старая Письмянка школьник спас из огня пожилую соседку и вынес из горящего дома все ее документы. Об этом сообщает «Татаринформ».

Частный дом в селе Старая Письмянка вспыхнул 27 июня ночью, загорелась веранда, огонь быстро охватил постройку. В помещении в этот момент находилась 72-летняя пенсионерка.

«Была уже ночь, когда я услышал, как кричит соседка. Я вскочил на скамейку, перелез через забор и оказался на лужайке перед соседским окном, в котором увидел ее, она просила о помощи. Я влез в окно и помог пенсионерке выбраться из дома. Бабушка попросила меня вытащить из огня документы, сообщила, где они находятся», — рассказал мальчик.

Школьник вернулся в дом, забрал из шкафчика документы и сумел выбраться на улицу, он получил легкое отравление продуктами горения. В это время другие соседи уже вызвали скорую, до прибытия пожарных расчетов сельчане самостоятельно боролись с огнем.

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