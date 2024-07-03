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Пенсионерка из Мурманска отдала мошенникам 6 млн рублей

В Мурманске пенсионерка поверила мошенникам и лишилась 6 млн рублей

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Ilya Naymushin/Reuters

Жительница Мурманска отдала все накопления, оформила крупный кредит и отдала деньги мошенникам. Об этом сообщает УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 65-летняя жительница Мурманска, пенсионерка рассказала, что в течение нескольких дней с ней по телефону связывались неизвестные. Аферисты представились сотрудниками банка и правоохранительных органов и убедили пожилую женщину в том, что неизвестные пытаются оформить кредит на ее имя.

Чтобы обезопасить себя, женщине необходимо было взять свои накопления, подать заявки на оформление кредитов на свое имя и перевести денежные средства на продиктованный «безопасный счет», который якобы заранее открыт для клиента.

Россиянка оформила кредиты на общую сумму 2,8 млн рублей, обналичила их, и вместе с личными накоплениями, через разные банкоматы внесла на указанный аферистами счет. Сотрудники банка заподозрили неладное и пытались отговорить пенсионерку от перевода средств, но женщина соврала им, сообщив, что деньги ей нужны для ремонта квартиры. Общая сумма ущерба составила 6 млн рублей, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее мошенник с сайта знакомств украл у россиянки более 9 млн рублей.

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