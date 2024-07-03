В Свердловской области загорелся склад с горюче-смазочными материалами

Огонь охватил склад с горюче-смазочными материалами (ГСМ), расположенный в городе Березовский в Свердловской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Главного управления МЧС РФ по региону.

По информации ведомства, площадь пожара достигла двух тыс. квадратных метров. В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб.

«В ликвидации задействованы более 20 специалистов и восемь единиц техники», — говорится в заявлении.

Иные подробности пока не уточняются.

30 июня в городе Братск, который находится в Иркутской области, загорелся склад готовой продукции. В пресс-службе МЧС РФ рассказали, что площадь возгорания составила шесть тыс. квадратных метров.

К ликвидации пожара были привлечены 26 сотрудников экстренных служб и девять единиц специальной техники. Никакой информации о пострадавших не поступало.

27 июня в городе Любим в Ярославской области произошел пожар на складе с готовой резиновой продукцией. Пламя распространилось на площади 4,8 тыс. квадратных метров. При этом в МЧС РФ уточнили, что на складе хранилась резиновая обувь.

Ранее в Приморском крае загорелось здание на территории продуктовой базы.