В Харькове зафиксировали несколько взрывов

Несколько взрывов произошли в городе Харькове, расположенном на востоке Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале местного новостного агентства «Укринформ».

«В Харькове слышны взрывы», — говорится в публикации.

Также ситуацию прокомментировал мэр города Игорь Терехов. В своем Telegram-канале он написал, что сейчас в населенном пункте «очень громко».

По данным онлайн-ресурса, разработанного министерством цифровой трансформации Украины для оповещения населения, в настоящее время в Харьковской области работают сирены воздушной тревоги. Кроме того, особый режим действует на подконтрольных украинским властям территориях Луганской народной республики (ЛНР) и Донецкой народной республики (ДНР).

До этого украинский «24-й канал» сообщил о взрывах в городе Полтаве и его окрестностях. В тот момент воздушная тревога действовала сразу в семи регионах страны. О возможной опасности предупредили жителей Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской, Кировоградской и Черкасской областей.

Ранее министерство обороны РФ обнародовало кадры удара по украинскому военному аэродрому.