ГД одобрила право кабмина менять границы игорной зоны в Крыму

Депутаты Госдумы во II и III чтениях приняли законопроект, позволяющий кабинету министров менять границы игорной зоны в Крыму. Об этом сообщает ТАСС.

На момент первого чтения документа он предусматривал только наделение властей Севастополя полномочиями по контролю за распространением наружной рекламы в городе. Ко второму чтению в проекте появилась норма об изменении границы крымской игорной зоны по решению правительства РФ.

Положение предусматривает определение границ зоны в пределах участков на территории пассажирского терминала морского порта Ялты. При этом организаторам игр не будут в этом случае компенсировать реальный ущерб в случае его причинения.

Если законопроект пройдет Совфед и будет подписан президентом, то он вступит в силу с начала 2025 года.

Отмечается, что в настоящее время менять границы игорной зоны нельзя, пока не пройдет 10 лет с момента ее создания.

В России действуют несколько легальных игорных зон, включая крымскую. При этом деятельность онлайн-казино власти стремятся ограничить, периодически выдвигая различные инициативы. Так, в мае депутат заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник направил главе Минюста РФ Константину Чуйченко обращение, в котором призвал ограничить рекламу игорных заведений, работающих в интернете.

Ранее в Госдуме предложили запретить административный арест для некоторых отцов-одиночек.