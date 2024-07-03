Эксперт высказала опасения по поводу отмены наказаний за опоздания в непогоду

Отмена наказаний за опоздания на работу из-за жары может привести к массовым прогулам. Такое мнение в беседе с «Москвой 24» высказала психолог, специалист по оценке и управлению персоналом Наталья Маслова, комментируя соответствующее предложение депутатов Госдумы. По мнению эксперта, инициатива является хорошей, но в реальности будет сложно отслеживать, почему на самом деле сотрудник не смог прийти на рабочее место вовремя.

«Инициатива достаточно интересная. Но определять, по какой именно причине человек опоздал, будет непросто: действительно ли он пришел позже, потому что ему было тяжело добираться, или высокая температура воздуха просто стала поводом опоздать», — сказала Маслова.

3 июля стало известно, что парламентарии от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект, в соответствии с которым предлагается не применять к работнику дисциплинарных взысканий за опоздание на работу в связи с тяжелыми погодными условиями.

Депутаты считают, что к тяжелым погодным условиям следует отнести не только метель, сильный гололед, ливень, шторм, но и жаркую погоду с температурой от +28,5°C, так как по действующему законодательству именно от такой температуры в помещении продолжительность рабочего времени должна быть сокращена на один час.

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что погода влияет на самочувствие людей и их работоспособность. Поэтому необходимо защитить опоздавших на работу из-за сложных погодных условий от взысканий.

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