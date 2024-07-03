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В Геленджике вооруженные мужчины вымогали у туристов деньги и ограбили их, попав на видео

В Геленджике мужчины напали с ножами на туристов и повредили их машину

В Геленджике местные жители напали с ножами на туристов и повредили их машину. Видео конфликта опубликовал Telegram-канал «Хороший Геленджик».

Инцидент, попавший на видео, произошел 29 июня в районе центрального городского пляжа. Несколько агрессивных мужчин стали вымогать деньги у двух туристов, которые якобы пытались познакомиться с девочками-подростками. Отдыхающие повели нападавших к машине, объяснив, что деньги находятся в салоне, и попытались покинуть место происшествия.

Злоумышленникам это не понравилось, они разбили окна в автомобиле пострадавших и прокололи им колеса, добиваясь «разговора». В итоге нападавшие вытащили одного из туристов из машины на улицу и избили. На записи, сделанной свидетелем нападения, слышно, как мужчины обвиняют жертву в попытке изнасиловать 15-летнюю девочку. После этого злоумышленники украли у избитого им туриста сумку с деньгами и документами.

Известно, что проверку по факту произошедшего занимаются в полиции и СК. Личности всех участников конфликта уже установлены.

Ранее бездомный вонзил иглу для подкожных инъекций туристу в спину и был арестован.

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