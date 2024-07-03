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В Подмосковье произошел пожар и взрыв в ларьке с шаурмой

В привокзальном ларьке в подмосковной Кубинке произошел пожар и взрыв

В привокзальном ларьке в подмосковном городе Кубинка произошло возгорание, которое привело к взрыву. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя оперативных служб.

«В ларьке шаурмы в торговых рядах на Привокзальной площади Кубинки произошло возгорание и последовавший взрыв», — сказал представитель оперативных служб.

По его словам, по предварительным данным, в результате ЧП пострадали люди.

Как отметил представитель оперативных служб, открытое горение уже потушили.

2 июля в городе Стерлитамак, который находится в Республике Башкортостан, 90-летняя женщина решила сжечь мусор в пластиковом ведре на балконе и устроила пожар. Из-за действий пенсионерки в жилом доме загорелись балконы на четвертом и пятом этажах.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб спасли пятерых человек, включая одного ребенка.

До этого сообщалось, что в Вологде в результате взрыва частично разрушился ларек «Огонь», в котором продавали шаурму. Инцидент произошел в здании на Сухонской улице.

Ранее в Москве произошел пожар на складе со сладостями.

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