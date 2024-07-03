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Житель Курской области потерял пять млн рублей после звонка мошенника

В Железногорске мужчина лишился пяти миллионов рублей из-за мошенников

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Мария Девахина/РИА Новости

Житель Курской области лишился крупной суммы денег, поверив мошенникам. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Мужчина обратил внимание на рекламу в соцсетях, где всем желающим предлагали заработок, и оставил свои контакты. Позже с ним связался «финансовый аналитик» и заявил, что россиянин получит крупные дивиденды.

После беседы мужчина установил приложение для торговли и внес небольшую сумму. Спустя некоторое время он смог вывести 1,5 тысячи рублей и это убедило его в честности финансового аналитика.

«Суммы взносов стали увеличиваться. Сначала в ход пошли сбережения, затем потерпевший в разных банках оформил займы», – поделились в ведомстве.

Позже ему пришло электронное письмо, в котором на английском языке ему сообщили о блокировки счета на бирже. Только после этого россиянин обратился к жене и рассказал о произошедшем. Мужчина написал заявление в полицию.

В МВД напомнили о том, что стоит с осторожностью относиться к предложениям заработка.

Ранее мошенник сыграл на материнских чувствах и обокрал россиянку, у которой пропал сын.

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