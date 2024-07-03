Житель Курской области потерял пять млн рублей после звонка мошенника

Житель Курской области лишился крупной суммы денег, поверив мошенникам. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Мужчина обратил внимание на рекламу в соцсетях, где всем желающим предлагали заработок, и оставил свои контакты. Позже с ним связался «финансовый аналитик» и заявил, что россиянин получит крупные дивиденды.

После беседы мужчина установил приложение для торговли и внес небольшую сумму. Спустя некоторое время он смог вывести 1,5 тысячи рублей и это убедило его в честности финансового аналитика.

«Суммы взносов стали увеличиваться. Сначала в ход пошли сбережения, затем потерпевший в разных банках оформил займы», – поделились в ведомстве.

Позже ему пришло электронное письмо, в котором на английском языке ему сообщили о блокировки счета на бирже. Только после этого россиянин обратился к жене и рассказал о произошедшем. Мужчина написал заявление в полицию.

В МВД напомнили о том, что стоит с осторожностью относиться к предложениям заработка.

Ранее мошенник сыграл на материнских чувствах и обокрал россиянку, у которой пропал сын.