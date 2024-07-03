Брачный аферист донимает свою жертву звонками из екатеринбургского СИЗО

Жительница Екатеринбурга пожаловалась на постоянные звонки из СИЗО, где сейчас находится ее жених-аферист, ради которого она заложила квартиру. Об она этом рассказала Ura.ru.

По словам Елены, ее бывший возлюбленный Егор Нуриев сейчас находится под арестом по обвинению в мошенничестве. Он убедил девушку взять кредит под залог ее имущества на 1 млн рублей и пообещал вернуть эту сумму, но обещание так и не исполнил. Аналогичную схему Нуриев использовал, чтобы обмануть и других женщин.

Однако обвиняемый нашел способ связаться с одной из своих жертв. Теперь мошенник пытается вновь расположить Елену к себе и вернуть утерянное доверие. Пострадавшая уверена, что Нуриев хочет убедить ее дождаться его из мест лишения свободы.

«Нуриев периодически звонит мне из СИЗО, признается в любви, обещает будущее, полное счастья, и каким-то образом связывает его с Краснодаром. Я осознаю, что он просто ищет того, кто будет носить ему передачи в тюрьму. Он, по сути, хочет, чтобы я стала «ждулей». Каждый раз после его звонков я блокирую номера, но это оказывается бесполезным. Сменить номер я не могу, так как он у меня уже много лет и необходим для работы», — объяснила журналистам Елена.

В пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области комментировать ситуацию не стали.

Ранее аферист из Сызрани, находившийся под домашним арестом, сумел обмануть очередную жертву.