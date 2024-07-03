Большая часть Энергодара осталась без света и воды

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подстанцию «Радуга» большая часть Энергодара осталась без воды и света, создана значительная угроза жизнеобеспечению. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Эдуард Сеновоз.

Он отметил, что специалисты делают все возможное, чтобы восстановить энергоснабжение города в кратчайшие сроки.

Согласно сообщению пресс-службы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), подстанция была атакована тремя украинскими беспилотниками. В результате пострадали восемь человек и нарушена штатная схема энергоснабжения города, а также функционирование ряда объектов станции.

На ЗАЭС уточнили, что меры по обеспечению ядерной безопасности осуществляются в полном объеме.

28 июня сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали дронами-камикадзе подстанцию в пригороде Энергодара. Позднее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об отключении света в 11 селах.

Ранее ВСУ уничтожили один из постов радиационного контроля ЗАЭС.