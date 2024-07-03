Под Екатеринбургом возник крупный пожар в промзоне

В городе Березовский Свердловской области днем в среду, 3 июля, возник крупный пожар в промзоне. Об этом сообщает портал E1.RU.

По его информации, пожар происходит по адресу: Ленинский поселок, 30. По предварительным данным, там горит склад фирмы, которая занимается промышленной химией.

3 июля сообщалось, что пожар произошел в одной из квартир жилого дома, расположенного на улице Шоссейной на юго-востоке Москвы.

2 июля в городе Стерлитамак, который находится в Республике Башкортостан, 90-летняя женщина решила сжечь мусор в пластиковом ведре на балконе и устроила пожар. Из-за действий пенсионерки в жилом доме загорелись балконы на четвертом и пятом этажах.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб спасли пятерых человек, включая одного ребенка.

До этого в Москве случился пожар на складе со сладостями.

Ранее в Польше произошел сильный пожар на свалке химических отходов.