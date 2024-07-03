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Пчела ужалила мужчину в глазное яблоко

Oddity Central: в США в больницу попал мужчина с пчелиным жалом в глазном яблоке

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Wikimedia Commons

В США пчела ужалила мужчину в глазное яблоко, пишет Oddity Central. По словам врачей, подобные случаи происходят крайне редко.

Как сообщают СМИ, мужчина сам пришел в больницу и рассказал о случившемся. Врачи достали жало из глаза пациента и отправили его домой, однако через два дня американец снова появился на пороге клиники. Оказалось, медики не до конца извлекли инородное тело.

При повторном осмотре было установлено, что глаз мужчины опух, воспалился и налился кровью в нижней части радужной оболочки. Пациент испытывал сильную боль, а его зрение заметно ухудшилось. Остаток жала быстро обнаружили, после чего удалили и прописали необходимые лекарства.

На полное восстановление от полученной травмы у мужчины ушло около пяти месяцев.

Ранее женщина попала в реанимацию после укуса осы на балконе.

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