Россиянам посоветовали менять работу летом

Во время отпусков летом появляется много вакансий и предложений подработать. В половине случаев при трудоустройстве на такие должности россияне начинают работать на них на постоянной основе, рассказал НСН замгендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

Практически во всех сферах поиск работы летом эффективнее, чем в другие времена года, считает эксперт.

«У работодателей в период отпусков появляется достаточное количество вакансий, которые связаны с подработкой. При этом 50% людей, которые выходят на временную работу, остаются в данной компании», — подчеркнул Ветерков.

Поиск работы летом может затянуться, так как руководители отделов тоже могут быть в отпусках, считает руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян. При этом он согласился, что летом в компаниях ниже конкуренция, так как соискателей меньше, а, следовательно, шансы получить хорошую работу значительно вырастают.

«Это может повысить шансы на трудоустройство в таких областях, как розничная торговля, сфера услуг, сезонные работы и так далее», — подчеркнул Мурадян.

Напомним, специалисты подчеркивают, что в последнее время рынок труда в России полностью перешел на сторону соискателей, так как бизнес столкнулся с серьезной нехваткой персонала, практически во всех отраслях. Отмечается, что на фоне низкой конкуренции кандидаты стали избирательнее подходить к предложениям на рынке и искать более выгодные условия.

Ранее россияне назвали самые перспективные сферы для построения карьеры.