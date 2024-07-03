Россиянам рассказали, как часто нужно принимать душ

Душ важно принимать ежедневно. Особенно это касается городских жителей, на коже которых регулярно оседает пыль, микропластик и автомобильные выхлопы. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

«Тем не менее, проводить эту процедуру больше двух раз в день не стоит. Если мыться слишком часто, особенно с использованием агрессивных средств вроде скрабов, то можно повредить микробиом и барьерную биопленку кожи», — отметила врач.

Она добавила, что крайне важно ежедневно менять нижнее белье. Причем речь не только о трусах, но и о майках, бюстгальтерах, носках, чулках, колготах. Белье должно быть изготовлено из натуральных тканей, таких как хлопок, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию, заключила специалист.

До этого Сережина рассказала, что душ может частично заменить обильное питье. По ее словам, кожа может впитать до стакана воды. Кроме того, регулярные водные процедуры улучшают настроение, самочувствие и внешний вид, а также придают бодрости и энергии.

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