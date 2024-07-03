В Крыму вынесли приговор жителю Ялты, уехавшему воевать за ВСУ

Верховный суд Крыма заочно приговорил к 21 году колонии строгого режима жителя Ялты по делу о государственной измене. Об этом сообщает Telegram-канал крымской прокуратуры.

Суд установил, что мужчина после начала военной спецоперации РФ на Украине вступил в ряды украинских войск, прошел обучение, получил оружие и с тех пор воюет против России. Его объявили в международный розыск.

1 июля в Москве суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении трех сыновей священника из Липецка Игоря Ащеулова — Иоанна, Алексея и Тимофея. По версии следствия, братья хотели вступить в легион «Свобода России» (организация запрещена в России). Их задержали сотрудники ФСБ при попытке пересечь границу с Украиной. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Свою вину мужчины не признали, а их отец заявил, что они «любознательные».

Ранее ФСБ задержала жителя Ивановской области за оправдание терроризма.