Доля желающих уехать из страны жителей России достигла исторического минимума

Абсолютное большинство (93%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) не желают переезжать за границу. Это рекордный показатель с 1991 года. Такие результаты исследования, посвященного эмиграционным намерениям россиян, представили аналитики центра.

Эксперты отмечают, что 2022 год был непростым с точки зрения эмиграции, однако уже в 2023 году число уезжающих из России граждан сократилось на 218,1 тыс. человек, или на 32,6%.

Согласно исследованию, сегодня хотели бы уехать за границу на постоянное место жительства лишь 5% россиян.

За все время наблюдений процент миграционно настроенных граждан составлял от 5% до 17%, показатели последнего года самые низкие, сообщается на сайте ВЦИОМ.

Аналитики объясняют сокращение числа желающих переехать за границу началом проведения специальной военной операции, обострением отношений с Западом и укреплением государственного суверенитета, а также поддержкой экономики, бизнеса и многих сфер общества со стороны государства.

В исследовании говорится, что снижение доли желающих выехать за рубеж на постоянное место жительства может быть обусловлено консолидацией российского общества и постепенной адаптацией к новым реалиям.

В ВЦИОМ пришли к выводу, что динамика эмиграционных настроений отражает реакцию российского общества на политические, экономические и социальные изменения в стране.

Периоды роста связаны с кризисными явлениями, а снижение — со стабилизацией ситуации, считают аналитики.

При этом абсолютное большинство россиян (84%) не только сами хотят жить в России, но и желают этого для своих детей.

Еще 2% респондентов хотели бы дать возможность своим детям пожить в СССР, другие страны не набирают больше 1%.

Также эксперты отмечают, что многие из тех, кто говорит об эмиграции, могут в итоге так и не реализовать свои намерения в обозримом будущем или даже совсем.