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Обвиняемые в госизмене сыновья липецкого священника не признали свою вину

Братья Ащеуловы заявили в суде, что не считают себя террористами и изменниками

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Трое сыновей священника из Липецка Игоря Ащеулова в ходе слушания по делу о госизмене заявили, что не считают себя террористами и изменниками Родины. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

3 июня во втором Западном окружном военном суде проходит процесс по делу троих обвиняемых. В этот день должен быть оглашен приговор.

Прокуратура попросила суд назначить фигурантам по 18 лет лишения свободы каждому.

Старший из братьев, 24-летний Иоанн Ащеулов, выступая с последним словом, заявил, что не считает себя террористом и не хотел совершать госизмену.

«Меня здесь судят за то, что я считаю проведение специальной военной операции незаконной», — сказал 19-летний Тимофей Ащеулов.

21-летний Алексей Ащеулов также отказался признавать себя террористом и изменником Родины.

1 июля в Москве суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении трех сыновей священника из Липецка Игоря Ащеулова — Иоанна, Алексея и Тимофея. По версии следствия, братья хотели вступить в легион «Свобода России» (организация запрещена в России). Их задержали сотрудники ФСБ при попытке пересечь границу с Украиной. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее липецкий священник назвал «любознательными» своих сыновей, пытавшихся вступить в ВСУ.

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