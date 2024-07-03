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Россиянам объяснили, как часто нужно мыть голову

Врач Сережина: волосы нормального типа можно мыть не чаще 2-3 раз в неделю

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Depositphotos

В отличие от тела, голову не обязательно мыть ежедневно. Для волос нормального типа водные процедуры достаточно проводить 2-3 раза в неделю. Об этом в интервью РИАМО рассказала врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина. Если у человека жирные волосы, интервал нужно уменьшить, если сухие — увеличить, отметила специалист.

«Важно использовать шампуни, подходящие для вашего типа волос, и избегать моющих средств с антибактериальным эффектом. Также не забывайте о кондиционере — он помогает поддерживать волосы мягкими и увлажненными», — сказала Сережина.

Также она посоветовала использовать увлажняющие и питательные кремы после умывания, чтобы поддерживать естественный баланс влаги.

Врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова до этого рассказала, как защитить волосы от негативного воздействия солнца. Перед тем, как выйти на улицу в солнечную погоду, она посоветовала наносить на волосы специальные средства с ультрафиолетовыми фильтрами. Еще одним способом защиты она назвала ношение головных уборов — косынок, шляп и бандан.

Ранее Трихолог объяснила, почему выпадают волосы.

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