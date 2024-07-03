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Россиянам назвали главные правила поведения во время урагана

ОСН: во время сильного шквалистого ветра нельзя пользоваться лифтом

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Steve Nesius/Reuters

Сильный ветер и ураган – это опасное явление, при котором нужно соблюдать основные правила поведения. В том числе нельзя прятаться от стихии в автомобиле, а также на остановках, в павильонах и торговых палатках, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Если ураган начался во время поездки в машине и рядом нет зданий, где можно укрыться, то лучше всего остановиться, включить аварийку и переждать непогоду. Специалисты не советуют набирать скорость и пытаться уехать, так как в такие моменты видимость на дорогах сильно ухудшается, а в машину может «прилететь» дерево или какая-то конструкция.

Ни в коем случае нельзя укрываться от ветра под деревьями, стройками, рекламными щитами и прочими конструкциями – есть угроза оказаться под завалами.

Если человек во время непогоды в квартире, то ему нужно занести с балкона вещи, закрыть окна. В случае, когда ураган застал человека в подъезде, ему нужно подниматься в квартиру пешком – эксперты не советуют при такой погоде пользоваться лифтом.

Зачастую ураган, шквалистый ветер сопровождается грозой, поэтому важно во время такой погоды не прикасаться к металлическим предметам, которые могут проводить электричество, подчеркивают эксперты.

На днях сильные дожди и ураган обрушились на Санкт-Петербург, жертвами стихии стали три человека, в том числе молодая женщина и ребенок.

Ранее эксперт по безопасности рассказал, как себя нужно вести во время урагана.

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