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Россияне назвали самые перспективные сферы для построения карьеры

RT: самыми перспективными для карьеры россияне считают IT и нефтегазовую сферу

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Пресс-служба «Газпром нефти»

Россияне считают сферу IT самой перспективной для построения карьеры – об этом заявили 38% участников соответствующего опроса. На втором месте по популярности оказались нефтегазовая и строительная отрасли, приводит RT результаты исследования.

Наиболее выгодными с точки зрения карьерного роста и доходов россияне также назвали сферы торговли, медицины (по 8%) и тяжелой промышленности (7%). Чуть меньше опрошенных отнесли сюда также финансовую сферу (6%).

Ответы отличаются в зависимости от гендера – так, женщины, помимо IT, назвали выгодными медицину, торговлю, сферу услуг и маркетинг, а мужчины – строительство, финансы, нефтегазовую отрасль и военную службу.

Также многие респонденты называли перспективными авиацию, психологию, блогинг и другие сферы. Отмечается, что результаты опроса отличаются от аналогичного двухлетней давности – тогда опрошенные чаще называли строительство и реже – медицину.

В исследовании сервиса SuperJob участвовали 1,6 тыс. россиян.

Напомним, в недавнем исследовании также выяснилось, что большинство россиян считают неоправданно высокими зарплаты депутатов, айтишников, госслужащих, риелторов и футболистов. Лишь 3% опрошенных считают, что любой труд должен оплачиваться хорошо.

Ранее стали известны самые высокооплачиваемые профессии в России.

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