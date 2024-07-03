В Донецке при обстреле ВСУ сгорел супермаркет

В Киевском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск сгорел супермаркет. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам корреспондента агентства, фрагменты здания оказались разбросаны в радиусе нескольких десятков метров вокруг. Пожарные работают над устранением возгорания. Кроме супермаркета, также пострадали соседние здания автомойки, станции технического обслуживания и больницы.

Как рассказала очевидица Валентина, был слышен сильный взрыв.

«Разбитый полностью весь магазин. Единственный магазин был такой. Здание полностью разрушено. Детская больница еще бывшая. Смотрю — окон нету. Окна повылетали», — сказала женщина.

1 июля представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что Петровский район Донецка был обстрелян украинскими военными снарядами калибром 155 миллиметров.

3 июля мэр Горловки Иван Приходько заявлял, что четыре поселка в Никитовском районе Горловки в ДНР оказались частично обесточены в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее в ВСУ сообщили о напряженной обстановке в одном из районов ДНР.