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Сахалинца, сбившего гулявших по краю проезжей части детей, отправили под стражу

На Сахалине арестовали сбившего четырех детей водителя

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Суд избрал меру пресечения водителю, который сбил четырех детей на Сахалине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Долинский городской суд.

Мужчину отправили под стражу до 29 августа.

В действиях россиянина правоохранители увидели признаки нарушения правил дорожного движения. По данным источника, на данный момент один ребенок уже находится на амбулаторном лечении. Еще двоим девочкам медики оказывают всю необходимую помощь в больнице. За жизнь четвертой борются врачи. После аварии она находилась в крайне тяжелом состоянии.

Травмы дети получили в селе Взморье. Водитель, по предварительным данным, не справился с управлением и сбил шедших по краю проезжей части детей. После приезда правоохранителей мужчина отказался от освидетельствования на состояние опьянения.

До этого в Красноярске пенсионер переехал ребенка на велосипеде. По предварительным данным, пожилой мужчина сначала сбил пострадавшую, затем, когда она упала под колеса, проехался по ней. Девочка получила серьезные травмы.

Ранее в Удмуртии ребенок на велосипеде вкатился под колеса грузовика и выжил.

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