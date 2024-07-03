Сахалинца, сбившего гулявших по краю проезжей части детей, отправили под стражу

Суд избрал меру пресечения водителю, который сбил четырех детей на Сахалине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Долинский городской суд.

Мужчину отправили под стражу до 29 августа.

В действиях россиянина правоохранители увидели признаки нарушения правил дорожного движения. По данным источника, на данный момент один ребенок уже находится на амбулаторном лечении. Еще двоим девочкам медики оказывают всю необходимую помощь в больнице. За жизнь четвертой борются врачи. После аварии она находилась в крайне тяжелом состоянии.

Травмы дети получили в селе Взморье. Водитель, по предварительным данным, не справился с управлением и сбил шедших по краю проезжей части детей. После приезда правоохранителей мужчина отказался от освидетельствования на состояние опьянения.

До этого в Красноярске пенсионер переехал ребенка на велосипеде. По предварительным данным, пожилой мужчина сначала сбил пострадавшую, затем, когда она упала под колеса, проехался по ней. Девочка получила серьезные травмы.

Ранее в Удмуртии ребенок на велосипеде вкатился под колеса грузовика и выжил.