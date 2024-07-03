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Уехавшего в Армению липецкого станкостроителя объявили в международный розыск

«Ъ»: основателя «Липецкого станкостроительного предприятия» объявили в розыск

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Global Look Press

Основателя Липецкого станкостроительного предприятия Владимира Петрова объявили в международный розыск. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, в мае этого года предприниматель уехал в Армению вместе с женой, при этом он с конца 2023 года находился под подпиской о невыезде. Региональное управление МВД планировало предъявить ему обвинения 30 мая.

В январе прошлого года УМВД по Липецкой области возбудило уголовное дело о хищении бюджетных средств по части 4 статьи 159 УК РФ. По версии правоохранителей, АО «Станкопром» выделило предприятию Петрова деньги для реализации проекта по серийному производству станкоинструментальной продукции.

В полиции не разглашают подробности дела и сумму ущерба, однако источники «Ъ» говорят о нескольких миллионах рублей. Правобережный районный суд Липецка постановил заочно заключить предпринимателя под стражу и объявить его в розыск.

До этого Басманный районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего министра Украины Александра Шлапака и командующего войсками оперативного реагирования, генерал-лейтенанта Вооруженных сил республики Игоря Довганя.

28 июня сообщалось, что мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской, блогера Алексея Блиновского, объявили в федеральный розыск.

Ранее в России суд объявил в международный розыск гражданина США.

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