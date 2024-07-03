Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуму внесли проект о неприменении дисциплинарных санкций за опоздания при непогоде

ЛДПР предложила не применять санкции за опоздания на работу из-за непогоды

close
100%
«Москва с огоньком»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Москва с огоньком»

Парламентарии от ЛДПР 3 июля внесут в Госдуму законопроект, в соответствии с которым предлагается не применять к работнику дисциплинарное взыскание за опоздание на работу в связи с тяжелыми погодными условиями. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что погода влияет на самочувствие людей и их работоспособность. Поэтому необходимо защитить опоздавших на работу из-за сложных погодных условий от дисциплинарных взысканий.

Подготовленные изменения планируются внести в статью 192 Трудового кодекса России. Предполагается, что критерии отнесения погодных условий к тяжелым, а также случаи, при которых к работнику не может применяться дисциплинарное взыскание за опоздание в связи с этим на работу, должны устанавливаться правительством.

Депутаты от ЛДПР считают, что к тяжелым погодным условиям следует отнести не только метель, сильный гололед, ливень, шторм, но и жаркую погоду с температурой от +28,5°C, так как по действующему законодательству именно от такой температуры в помещении продолжительность рабочего времени должна быть сокращена на один час.

До этого жителей более чем 10 регионов РФ предупредили о ливнях и грозе в ближайшие дни.

Ранее Московское метеобюро спрогнозировало сильную жару, влажность и дефицит кислорода.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами