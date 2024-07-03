В Госдуму внесли проект о неприменении дисциплинарных санкций за опоздания при непогоде

Парламентарии от ЛДПР 3 июля внесут в Госдуму законопроект, в соответствии с которым предлагается не применять к работнику дисциплинарное взыскание за опоздание на работу в связи с тяжелыми погодными условиями. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что погода влияет на самочувствие людей и их работоспособность. Поэтому необходимо защитить опоздавших на работу из-за сложных погодных условий от дисциплинарных взысканий.

Подготовленные изменения планируются внести в статью 192 Трудового кодекса России. Предполагается, что критерии отнесения погодных условий к тяжелым, а также случаи, при которых к работнику не может применяться дисциплинарное взыскание за опоздание в связи с этим на работу, должны устанавливаться правительством.

Депутаты от ЛДПР считают, что к тяжелым погодным условиям следует отнести не только метель, сильный гололед, ливень, шторм, но и жаркую погоду с температурой от +28,5°C, так как по действующему законодательству именно от такой температуры в помещении продолжительность рабочего времени должна быть сокращена на один час.

До этого жителей более чем 10 регионов РФ предупредили о ливнях и грозе в ближайшие дни.

Ранее Московское метеобюро спрогнозировало сильную жару, влажность и дефицит кислорода.