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Неизвестный ударил подростка ножом у круглосуточного магазина в Петербурге

В Петербурге неизвестный ударил подростка ножом в бедро

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В Петербурге неизвестный мужчина пырнул 17-летнего юношу ножом. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

По информации Росгвардии, инцидент произошел 1 июля возле круглосуточного магазина, расположенного возле Владимирской площади. Между несовершеннолетним и мужчиной произошел конфликт, в ходе которого более взрослый участник нанес подростку ножевое ранение, а затем скрылся.

Пострадавшего госпитализировали. Врачи диагностировали у него колото-резаную рану бедра.

Сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали на Разъезжей улице мужчину, который по описанию похож на неизвестного, ранившего подростка. Ранее судимого подозреваемого доставили в отдел полиции.

До этого в Нижегородской области 16-летний подросток из-за ревности пырнул ножом в живот 17-летнего юношу. Нанесенный здоровью молодого человека вред оценили как тяжкий.

Ранее в Ленобласти конфликт в доме престарелых закончился поножовщиной.

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