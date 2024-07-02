Мошенник сыграл на материнских чувствах и обокрал россиянку, у которой пропал сын

В Челябинской области мошенник обокрал женщину, у которой пропал сын, сыграв на материнских чувствах. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, жительница Челябинской области разместила в интернете объявление о пропаже своего сына. На него откликнулся неизвестный, который представился сотрудником полиции и заявил, что знал пропавшего.

Лжеправоохранитель сообщил, что у него якобы остались вещи сына женщины, и он может выслать их ей. Однако за пересылку он предложил заплатить самой россиянке. Так она перевела злоумышленнику более трех тысяч рублей за якобы отправку, а после этого аферист перестал выходить с ней на связь.

Настоящие сотрудники полиции вычислили мошенника по банковским данным. Выяснилось, что аферистом является житель Костромской области, который проворачивал аналогичную схему в нескольких городах. В отношении мужчины возбуждено пять уголовных дел.

Ранее мошенник с сайта знакомств украл у россиянки более 9 млн рублей.