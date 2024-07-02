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В Амурской области поезд сбил мужчину, шедшего по путям с велосипедом

В Амурской области велосипедист попал под поезд

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Depositphotos

В Свободном мужчина шел по железнодорожной колее с велосипедом и попал под грузовой состав поезда. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Инцидент произошел 1 июля на перегоне Усть-Пера-Свободный Забайкальской железной дороги. 46-летний мужчина шел с велосипедом в колее железной дороги и не заметил приближающийся состав. Машинист не смог избежать столкновения, спасти пострадавшего не удалось.

По факту произошедшего следственный отдел на транспорте проводит проверку по признакам нарушения правил безопасности движения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Подмосковье 17-летняя девушка попала под электричку. Несовершеннолетняя пыталась обойти большую лужу, переходила железную дорогу в неположенном месте и не заметила приближающийся поезд. Спасти пострадавшую не удалось, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянин упал под поезд в метро, сбежал из больницы, попал в ДТП и оказался в реанимации.

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