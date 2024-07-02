В Тюмени сообщают о стрельбе на юге города

Жители Тюмени сообщают в соцсетях о стрельбе возле гипермаркета «Окей», который расположен на Широтной улице в южной части города. Кадры опубликовал «Паблик Тюмень».

«Разборки, человек 50, 2 скорые с мигалками, но приехали не полицейские, а Росгвардия, хотя были неоднократно вызовы», — сообщил один из очевидцев инцидента.

Обстоятельства произошедшего пока остаются неизвестными, о количестве пострадавших не сообщали.

До этого жители Челябинска пожаловались на взрывы во дворе.

Инцидент произошел в Ленинском районе. По словам местной жительницы, ночью неизвестная женщина с криком призывала кого-то не стрелять. После этого что-то взорвалось. Другой местный житель рассказал, что в полицию они не обращаются, несмотря на частые потасовки. Причина заключается в том, что челябинцы боятся реакции дерущихся.

Ранее в Кемеровской области проводы в армию закончились стрельбой.