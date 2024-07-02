В Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном ВСУ городе Херсоне произошла серия взрывов. Об этом сообщает «Страна.ua».

Подробности не приводятся.

Вечером 2 июля координатор пророссийского подполья в Николаевской области Сергей Лебедев заявил об ударе по заводу с БПЛА в Харькове.

По его словам, вечером около 17:00 (совпадает с мск) в Индустриальном и Немышлянском районе Харькова зафиксировали несколько прилетов. Целями стали промышленные предприятия.

Днем 2 июля «Общественные новости» также сообщили о взрывах Херсоне.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.