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В Бийске полуторагодовалый ребенок выпал из окна вместе с москитной сеткой

На Алтае ребенок выжил после падения из окна

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Shutterstock

В Бийске устанавливаются обстоятельства травмирования малолетнего ребенка, мальчик выпал из окна квартиры на втором этаже. Об этом сообщает краевое управление СУ СК РФ.

Инцидент произошел в одной из Бийских многоэтажек, под окнами дома нашли полуторагодовалого ребенка. Мальчик находился в квартире вместе с родителями. Когда взрослые отвлеклись, он залез на кресло, а затем на подоконник и упал с высоты вместе с москитной сеткой.

Пострадавший выжил, по данным медиков скорой помощи он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. По факту травмирования малолетнего доследственную проверку проводит региональный СК, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что в Петербурге четырехлетняя иностранка выпала из окна и попала в больницу. Девочка осталась без присмотра родителей, добралась до окна и выпала из него, пролетев семь этажей. Приехавшие на место медики оперативно госпитализировали ребенка в больницу с многочисленными травмами, среди которых — ушиб головного мозга, перелом черепа и разрыв селезенки. Несмотря на повреждения, она выжила.

Ранее ребенок выпал из окна многоэтажки в Петрозаводске.

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