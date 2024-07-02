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Роспотребнадзор начал расследование из-за случая туберкулеза в МГУ

Роспотребнадзор начал расследование после обнаружения туберкулеза в МГУ

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Роспотребнадзор начал расследование после обнаружения туберкулеза у студента факультета фундаментальной медицины МГУ. Об этом сообщается в Telegram-канале московского управления Роспотребнадзора.

В вузе будет проведено обследование студентов и сотрудников на базе Московского научно-практического центра по борьбе с туберкулезом Департамента здравоохранения Москвы. В корпусе МГУ, где учился зараженный студент, также как и по адресу его проживания, была проведена заключительная дезинфекция.

«Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора», — подчеркнули в ведомстве.

До этого Роспотребнадзор закрыл кафе в Братске, где произошло массовое отравление. В ведомстве пояснили, что в больницу попал 31 человек, у всех заболевание протекает по типу гастроэнтерита средней и легкой степени тяжести. У десяти пациентов обнаружили ДНК сальмонелл.

Ранее в МГУ на факультете фундаментальной медицины выявили случай туберкулеза.

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