Озвучена сумма взятки, вменяемой экс-замминистру обороны Иванову

Сумма взятки, вменяемая экс-замминистра обороны Иванову, составляет 1 млрд 185 млн рублей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что взятка предназначалась за совершение действий в пользу вышеуказанных юридических лиц и их представителей, которым Иванов способствовал в силу своего должностного положения.

До этого адвокаты замминистра, утверждали, что сумма взяток, полученных Ивановым на посту, «взята с потолка». Следствие же считает, что Иванов не получал взяток в привычном смысле слова, например, в конвертах — но бесплатно пользовался очень дорогостоящими услугами компаний.

Сообщалось также, что обвиняемый во взяточничестве заместитель министра обороны Тимур Иванов и его супруга приобрели за время его службы в ведомстве недвижимость, включая жилой дом площадью более 1,5 тысячи квадратных метров, а также раритетный автомобиль ЗИС.

Ранее экс-замглавы Минздрава Самарской области получил срок за взятку.