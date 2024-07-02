Лукашенко предупредил о близости глобальной катастрофы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за начатого Западом «крестового похода» мир оказался на грани катастрофы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Для них в 45-м ничего не закончилось. Более того, начался новый «крестовый поход». Они снова думают, что можно вырастить нацизм где-нибудь подальше от собственного дома и держать это чудовище на коротком поводке. <...> Он сорвется, но придет к ним, в их же дом», – сказал Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости Белоруссии.

По словам президента, на Западе могут разрушить могилы и памятники советских солдат, павших в борьбе с нацизмом, переписать все учебники, но изменить итоги Великой Отечественной войны не возможно.

Глава государства также подчеркнул, что «мир опять балансирует на грани очередной глобальной катастрофы».

До этого белорусский лидер заявил, что западные страны стремятся к еще большей эскалации конфликта на Украине, чтобы ввести в зону конфликта войска НАТО. Лукашенко отметил, что иностранные наемники в рядах ВСУ не справляются с поставленными перед ними задачами.

Ранее Лавров рассказал, когда может произойти встреча Лукашенко и Путина.