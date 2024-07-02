Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Курьер службы доставки пытался изнасиловать и жестоко избил двух туристок

The Sun: в Чили курьер службы доставки напал на двух туристок

close
100%
Maressa Nunes/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Чили две туристки подверглись нападению злоумышленника, который представился курьером службы доставки готовой еды, мужчина избил девушек и попытался изнасиловать. Об этом сообщает The Sun.

31-летняя Маресса Нунес отдыхала в Чили вместе с подругой, девушки заказали доставку еды и ждали курьера, когда в их дом ворвался неизвестный мужчина.

Угрожая туристкам пистолетом, он избил их и ограбил, украв наличные и дорогие часы. Затем злоумышленник позвонил по видеосвязи своим приятелям и предложил им изнасиловать девушек. Друзья насильника прибыли на указанный им адрес и получили отпор от пострадавших.

Выяснилось, что одна из туристок профессионально занималась бодибилдингом, она смогла отбить себя и подругу от хулиганов, но получила серьезные травмы. Нападавшие скрылись с места происшествия, обстоятельства инцидента устанавливает полиция.

До этого сообщалось, что британская туристка подверглась групповому изнасилованию на музыкальном фестивале в Париже. На нее напали пятеро неизвестных. Женщина возвращалась домой, когда ее затащили в переулок пятеро мужчин, они отобрали у женщины телефон и изнасиловали. По словам пострадавшей, свои действия насильники снимали на видео. Женщина находится в больнице, где ей оказывают необходимую помощь. Обстоятельства нападения и личности злоумышленников устанавливает парижская полиция.

Ранее мужчина предложил помощь туристке и изнасиловал ее.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами