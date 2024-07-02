Курьер службы доставки пытался изнасиловать и жестоко избил двух туристок

В Чили две туристки подверглись нападению злоумышленника, который представился курьером службы доставки готовой еды, мужчина избил девушек и попытался изнасиловать. Об этом сообщает The Sun.

31-летняя Маресса Нунес отдыхала в Чили вместе с подругой, девушки заказали доставку еды и ждали курьера, когда в их дом ворвался неизвестный мужчина.

Угрожая туристкам пистолетом, он избил их и ограбил, украв наличные и дорогие часы. Затем злоумышленник позвонил по видеосвязи своим приятелям и предложил им изнасиловать девушек. Друзья насильника прибыли на указанный им адрес и получили отпор от пострадавших.

Выяснилось, что одна из туристок профессионально занималась бодибилдингом, она смогла отбить себя и подругу от хулиганов, но получила серьезные травмы. Нападавшие скрылись с места происшествия, обстоятельства инцидента устанавливает полиция.

До этого сообщалось, что британская туристка подверглась групповому изнасилованию на музыкальном фестивале в Париже. На нее напали пятеро неизвестных. Женщина возвращалась домой, когда ее затащили в переулок пятеро мужчин, они отобрали у женщины телефон и изнасиловали. По словам пострадавшей, свои действия насильники снимали на видео. Женщина находится в больнице, где ей оказывают необходимую помощь. Обстоятельства нападения и личности злоумышленников устанавливает парижская полиция.

Ранее мужчина предложил помощь туристке и изнасиловал ее.