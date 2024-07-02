Выпуск жизненно важных лекарств в РФ увеличат до 90%

Долю отечественного производства препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) планируется увеличить до 90%. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

«Предполагается увеличить долю отечественного производства в сфере жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов до 90%, по медицинским изделиям — до 40%», — сказал он.

Онколог Минздрава РФ Андрей Каприн ранее заявил, что США по своей инициативе приостановили исследования нового метода лечения рака в России. Он подчеркнул, что хоть наука и медицина должны оставаться вне политики, но сотрудничество по протоколам с коллегами из США было остановлено ими.

Однако, отметил Каприн, это побудило РФ более активно работать над созданием собственных лекарств. По его словам, страна уже сделала значительные шаги в этом направлении. Онколог считает, что России необходимо самой создавать свои препараты, учитывая непредсказуемость ситуации.

Ранее ученые впервые испытали лекарства от ВИЧ для лечения опухолей мозга.