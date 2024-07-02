Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Выпуск жизненно важных лекарств в РФ увеличат до 90%

Мишустин: выпуск жизненно важных лекарств в РФ планируется увеличить до 90%

close
100%
Depositphotos

Долю отечественного производства препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) планируется увеличить до 90%. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

«Предполагается увеличить долю отечественного производства в сфере жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов до 90%, по медицинским изделиям — до 40%», — сказал он.

Онколог Минздрава РФ Андрей Каприн ранее заявил, что США по своей инициативе приостановили исследования нового метода лечения рака в России. Он подчеркнул, что хоть наука и медицина должны оставаться вне политики, но сотрудничество по протоколам с коллегами из США было остановлено ими.

Однако, отметил Каприн, это побудило РФ более активно работать над созданием собственных лекарств. По его словам, страна уже сделала значительные шаги в этом направлении. Онколог считает, что России необходимо самой создавать свои препараты, учитывая непредсказуемость ситуации.

Ранее ученые впервые испытали лекарства от ВИЧ для лечения опухолей мозга.

Все новости на тему:
Здоровье
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами