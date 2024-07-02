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Движение по Крымскому мосту восстановлено

Движение по Крымскому мосту восстановлено после часового перерыва

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Движение по Крымскому мосту восстановлено после часового перерыва. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной службы по освещению ситуации на мосту.

Мост был перекрыт с 17:51 до 18:50 по мск.

Вечером 2 июля Крымский мост закрыли для движения, а в Севастополе объявили воздушную тревогу.

На этом фоне в Севастополе было приостановлено движение морского и наземного общественного транспорта. В этот момент российские военнослужащие задействовали табельные средства маскировки в Севастополе, что вызвало задымление в районе Севастопольской бухты.

До этого уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что при ракетном обстреле Севастополя 23 июня пострадала гражданка Украины. В настоящее время женщина готовится получить российский паспорт, уточнила омбудсмен.

Всего в тот день из-за действий бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранения получили 153 человека, 79 из которых понадобилась госпитализация. Еще четверых человек, включая двоих детей, спасти не удалось.

Ранее в Белгороде произошли взрывы на фоне ракетной тревоги.

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