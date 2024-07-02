В Калужской области мигрант приставал к 11-летней девочке в лифте

В Калужской области мигранта заподозрили в домогательствах в отношении малолетней. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По версии следствия, инцидент произошел вечером 27 июня в одном из многоквартирных домов в Обнинске. Мигрант зашел в подъезд, а затем в лифт многоэтажки вслед за 11-летней девочкой и совершил в ее отношении некие действия сексуального характера.

Подозреваемого задержали после изучения записей камер видеонаблюдения, предполагаемым педофилом оказался гражданин Таджикистана. По ходатайству следователя он заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Ранее семеро мигрантов из Египта изнасиловали 13-летнюю школьницу.