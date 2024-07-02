Медведь проник в машину многодетной семьи и испражнился внутри

В США семья, оставившая свой минивэн без присмотра на некоторое время, обнаружила внутри незваного гостя — в салон авто пробрался медведь. Об этом Ирик Иденс, владелец машины, рассказал CNN.

Инцидент произошел недалеко от озера Басс в Калифорнии, куда многодетная семья приехала на отдых. Когда туристы возвращались после прогулки к машине, отец семейства заметил внутри салона движение.

«Секундочку... Все дети на месте... Тогда кто внутри?! Божечки, да это медведь», — поделился Иденс своей реакцией на гостя.

Мужчина отметил, что не имеет понятия, как животное оказалось в салоне, но предположил, что его привлек запах блинов с вареньем, которые семья ела на завтрак и оставила недоеденными внутри машины.

Несмотря на то, что медведь пробыл в минивэне недолго, он полностью разгромил салон, вероятно, пытаясь выбраться из него, а также испражнился внутри. По словам потерпевшего, теперь от сидений исходит зловонный запах.

Животное каким-то образом заблокировало двери в машину, поэтому смогло выбраться, только когда на помощь пришли полицейские, разбившие одно из окон авто.

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