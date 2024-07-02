В Саратове ребенок сломал челюсть, упав с велосипеда

В Областной детской клинической больнице Саратова прооперировали ребенка, который получил серьезную травму, упав с велосипеда. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Пятилетняя девочка была доставлена в больницу с тяжелыми травмами лица, ребенок упал с велосипеда и ударился о бордюр. У нее диагностировали перелом верхней челюсти и рваные раны ротовой полости.

«Во время операции мы провели репозицию костных отломков челюсти, ушили раны в полости рта и зафиксировали отломки зубов специальными алюминиевыми шинами, которые потом, через 3-4 месяца, будут сниматься», — рассказал детский хирург Андрей Шустов.

Врачи призывают родителей не оставлять детей без внимания во время велопрогулок и обязательно использовать защитную экипировку.

До этого сообщалось, что в Томской области ребенок потерял 2,5 литра крови, неудачно упав с велосипеда. 11-летнего школьника доставили в медицинское учреждение с жалобами на боль в животе, в ходе обследования медики установили, что у него разрыв печени и обширное внутреннее кровотечение. Выяснилось, что мальчик неудачно упал с велосипеда и сильно ударился. Было принято решение о проведении экстренного хирургического вмешательства.

Ранее ребенок попал в реанимацию с разрывом почки после прогулки в Петербурге.