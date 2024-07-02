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В Подмосковье из-за жары могут размножиться нетипичные для местности насекомые

Минэкологии МО: в Подмосковье из-за жары могут размножиться богомолы и пауки-осы

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«Газета.Ru»

Жара в столичном регионе может поспособствовать размножению нетипичных для местности насекомых, в том числе богомолов, пауков-ос и виноградных улиток. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природопользования Московской области.

«Зима с оттепелями, теплая весна и жаркое лето являются причиной укоренения инвазивных видов в нашем регионе. Богомолы, пауки-осы и виноградные улитки уже не являются для нас чем-то особенным, хотя еще десять лет назад этих беспозвоночных в нашем регионе не наблюдалось», — отметил глава минэкологии МО Тихон Фирсов.

По данным экологов, теплолюбивые виды насекомых еще несколько лет назад образовали в Подмосковье колонии, а сейчас расширяют территорию обитания, продвигаясь с юга на север региона.

Биолог, энтомолог Роман Хряпин до этого объяснил, как избавиться от муравьев и ос на участке. Для этих целей, по его словам, подойдут специальные отравленные приманки, которые продаются в магазинах.

Эксперт отметил, что такой способ позволит избавиться от насекомых примерно через месяц после начала применения. Если дачники увидели муравейник на грядке и смогли распознать, откуда выходят насекомые, можно его выкопать, поместить в ведро или тачку и аккуратно перенести за участок, добавил биолог.

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