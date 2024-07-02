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В Ростове хирурги пять часов оперировали ребенка, который попал на самокате под грузовик

В Ростове спасли подростка, врезавшегося на самокате в «КамАЗ»

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Depositphotos

Хирурги областной детской клинической больницы Ростова спасли школьника, который катался на самокате по дороге и врезался в грузовик. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

12-летний школьник ехал по проезжей части на самокате и врезался в «КамАЗ», мальчик получил тяжелые травмы, которые требовали немедленного хирургического вмешательства.

С места ДТП ребенка на реанимобиле транспортировали в детскую больницу. У пострадавшего были диагностированы открытые переломы плечевой кости и отростка правой лопатки со смещениями, травму головы, ушиб легкого, травма грудной клетки и другие повреждения. Хирургическое вмешательство длилось пять часов, жизнь ребенка удалось спасти.

«Все прошло хорошо, даже замечательно: не прижилось порядка 2-3% лоскута кожи, это отличный результат для таких травм. В ходе последующего хирургического лечения на «не прижившиеся» участки успешно трансплантировали кожу с бедра», — рассказал заведующий хирургическим отделением, главный внештатный детский хирург Ростовской области Глеб Новошинов.

Ребенок находился под наблюдением врачей около месяца, доктора прогнозируют полное восстановление пациента.

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